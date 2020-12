“E’ altamente improbabile” che la nuova variante Gb di coronavirus Sars-CoV-2 che si sta diffondendo in altri Paesi europei ed è arrivata anche in Italia mostri “resistenza in termini di formazione di un’immunità” e quindi risulti ‘invulnerabile’ ai vaccini in anti-Covid-in arrivo. A rassicurare sul tema è Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), intervenuto a ‘Buongiorno’ su SkyTg24. C’è un legame tra la variante inglese e il numero di contagi che continua a rimanere alto nel nostro Paese? “Al momento non abbiamo dati che suggeriscono questo tipo di correlazione. Non è però completamente escludibile”, quindi “il tutto dovrà essere attentamente studiato andando a sequenziare i vari ceppi” virali “isolati nel nostro Paese. Ma al momento non c’è nessuna indicazione nel merito”, replica l’esperto.

