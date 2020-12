E’ una donna il paziente italiano in isolamento nella propria abitazione, dopo che all’ospedale militare del Celio le è stato riscontrato il ceppo del Coronavirus nella variante proveniente dall’Inghilterra. Si tratta, rivela il sito ‘Sassate’ di “una 007 da poco in forza all’Aise”, i servizi segreti esterni. “Quarantadue anni”, “è residente a Roma dove vive con il suo compagno”, anche lui in isolamento a casa. Entrambi erano rientrati in Italia nei giorni scorsi dalla Gran Bretagna. Fonti interne all’ospedale del Celio confermano all’Adnkronos che la situazione è sotto controllo e che la donna sta tutto sommato bene.

