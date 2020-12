“I pazienti rientrati dal Regno Unito sono in isolamento. Si tratta di una coppia. Specifico che chi è rientrato a Roma o in generale nel Lazio, già dal 6 dicembre in poi può chiamare il nostro numero verde e dichiarare che è rientrato dopo una permanenza o un soggiorno nel Regno Unito e nell’Irlanda del Nord. Successivamente con la tessera sanitaria e la carta d’imbarco è necessario che si rechi presso un drive in ed eseguire un test. Può farlo anche andando nelle farmacie aderenti o in laboratorio. Nel caso in cui sia convalidata una positività, il campione verrà spedito allo Spallanzani, per capire se tale positività sia legata a questa variante inglese”. Così all’Adnkronos l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato commentando la variante inglese del Coronavirus.

