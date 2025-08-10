Variante 7 a Tribano: scelte contro l’ambiente in politica

Il dibattito sulla pianificazione urbanistica a Tribano si intensifica dopo l’approvazione della Variante 7 durante il consiglio comunale del 7 agosto. Sotto la guida del sindaco Cavazzana, la maggioranza ha dato il via libera alla costruzione di un polo logistico di 150.000 metri quadrati lungo la Monselice-Mare, suscitando forti proteste da parte dell’opposizione e dei comitati locali.

Stefano Tinello, consigliere di minoranza, ha criticato duramente il sindaco, affermando che la Variante 7 non rappresenta un’eredità del passato, ma una decisione consapevole di Cavazzana. Tinello ha aggiunto che il primo cittadino ha negato fatti documentati, come l’innalzamento del terreno e l’alterazione delle altezze dei fabbricati, elementi fondamentali del progetto. Secondo l’opposizione, questi aspetti avrebbero dovuto essere chiaramente comunicati alla cittadinanza.

Inoltre, è emerso un presunto conflitto di interesse: l’architetto Buggin, incaricato per la perizia del progetto, è lo stesso che ha lavorato per il Comune sulla Variante. Alle domande dell’opposizione, sia Buggin che il sindaco non hanno fornito spiegazioni adeguate.

Luciano Sguotti del PD ha definito l’opera un “atto irresponsabile” a causa del potenziale impatto ambientale in una zona idraulicamente fragile. Sguotti ha sottolineato che l’ampliamento del suolo è in contrasto con le indicazioni di ISPRA, che suggeriscono una riduzione del consumo di suolo, e ha criticato la mancanza di concertazione con gli altri comuni della zona.

L’opposizione accusa l’amministrazione di sacrificare il territorio per un guadagno economico immediato, senza considerare le conseguenze a lungo termine. Tinello ha quindi avvertito che il contrasto su questa questione continuerà, promettendo di non dimenticare le scelte fatte.