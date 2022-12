Varese, incendio in una palazzina: un morto e otto intossicati

Una donna di 78 anni ha perso la vita nell’incendio della palazzina in cui abitava a Gallarate nel varesotto. E’ accaduto poco dopo le 17 di oggi. Altre otto persone residenti nello stesso condominio sono rimaste intossicate.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Varese con due automediche, 4 ambulanze e un mezzo di coordinamento delle maxi emergenze, oltre ai vigili del fuoco e a personale delle forze dell’ordine.

Le otto persone intossicate sono state trasferite in ospedale, in codice giallo, con sintomi da intossicazione da fumo. Per la signora, invece, non c’è stato altro da fare che constatare il decesso.