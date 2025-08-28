30.7 C
Vardy in arrivo alla Cremonese: dettagli e ultime news

Da StraNotizie
Il calciomercato entra nella fase decisiva con diverse trattative in corso e nuovi acquisti in arrivo. Il Milan è vicino a concludere l’affare per Christopher Nkunku, proveniente dal Chelsea, per 42 milioni di euro con un contratto di quattro anni. Nel frattempo, la Cremonese sta per ufficializzare l’arrivo di Jamie Vardy, dopo una riunione positiva, mentre continuano le trattative per Sarmiento del Brighton.

La Juventus è in fase avanzata per Kolo Muani del PSG, giungendo a una possibile intesa finale. Anche la Roma sta valutando l’acquisto di Florentino Luis dal Benfica, ma solo dopo eventuali cessioni nel centrocampo.

A Parma, la società ha chiuso per il trasferimento di Patrick Cutrone dal Como in prestito, in risposta all’infortunio di Frigan. Il Pisa, intanto, è molto attivo sul mercato e potrebbe finalizzare la trattativa per Raul Albiol, che desidera chiudere la carriera in Italia.

L’Atalanta tiene d’occhio l’esterno Pietro Comuzzo, ma la Fiorentina chiede 35 milioni di euro. Infine, il Verona ha ufficializzato l’arrivo di Gift Orban dall’Hoffenheim e di Armel Bella-Kotchap dal Southampton, entrambi in prestito con diritto di riscatto.

Il calciomercato della Serie A continua a muoversi rapidamente, con molteplici squadre impegnate in trattative e acquisizioni strategiche per rinforzare le rose.

