Vardy alla Cremonese: nuova sfida per l’attaccante inglese

Jamie Vardy entra nel mondo del calcio italiano, dopo oltre dieci anni trascorsi al Leicester in Inghilterra. L’attaccante ha scelto di unirsi alla Cremonese, un club che rappresenta una nuova sfida per lui. Vardy è noto per aver rifiutato offerte lucrative, preferendo esperienze più coinvolgenti. La sua intesa con Davide Nicola in panchina potrebbe galvanizzare una tifoseria che ha vissuto momenti difficili.

Durante la sua presentazione, Vardy ha indossato la maglia numero 10 e ha dichiarato: «Voglio dimostrare il valore di chi dubita di me e combattere con i miei compagni per raggiungere risultati». Ha anche spiegato che la scelta di Cremona è stata influenzata dalla sua famiglia e dalla passione percepita in Nicola durante una videochiamata.

L’attaccante conosce bene il calcio italiano, avendo lavorato in precedenza con Enzo Maresca e avendo vinto un titolo sotto la guida di Claudio Ranieri. Ha rivelato di essere rimasto in contatto con Maresca, il quale gli ha parlato positivamente della città e del club, rafforzando la sua decisione.

Vardy ha condiviso anche i suoi ricordi d’infanzia, ammettendo di essere un grande ammiratore del campionato italiano, con Del Piero come suo idolo.

Infine, ha messo in evidenza l’importanza dei tifosi della Cremonese, che già mostrano grande passione per la loro squadra. Ha raccontato di aver visitato il Torrazzo e di aver avuto incontri emozionanti con i tifosi, descrivendo l’esperienza come impressionante.