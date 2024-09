Varane si ritira, lascia il calcio a 31 anni: “Non ho rimpianti”

Il difensore del Como, Raphael Varane, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato a soli 31 anni. Campione del mondo nel 2018 con la Francia, Varane ha condiviso la sua decisione sui social, sottolineando quanto le esperienze vissute durante la sua carriera siano state significative. “Dicono che tutte le cose belle devono finire,” ha scritto, riflettendo sulle sfide affrontate e sulle emozioni provate, esprimendo un profondo senso di orgoglio e soddisfazione per il suo percorso. Sebbene avesse firmato un contratto di due anni con il Como, un infortunio ha influenzato la sua decisione.

Varane ha sottolineato l’importanza del coraggio nell’ascoltare il proprio cuore e nel riconoscere quando è il momento di fermarsi. Ha fatto riferimento alle numerose volte in cui è caduto e si è rialzato, descrivendo l’ultima partita giocata come un momento di grande significato, culminando con una vittoria a Wembley. Ha espresso il suo amore per il gioco e la gratitudine verso i club e i tifosi che lo hanno sostenuto, dal Lens al Real Madrid, al Manchester United e alla nazionale francese.

In aggiunta, Varane ha affermato di non avere rimpianti e di aver ottenuto molto più di quanto avesse mai sognato, citando riconoscimenti e trofei come parte della sua carriera. Tuttavia, ha posto l’accento sull’importanza di mantenere i propri principi e di cercare di migliorare sempre. Ha dichiarato di voler dare il massimo in questa nuova fase della sua vita, pur rimanendo legato al Como senza però indossare i suoi scarpini.

Nella sua lettera, Varane ha espresso gratitudine verso i tifosi dei vari club in cui ha giocato, i compagni, gli allenatori e lo staff, dicendo: “Grazie per aver reso questo viaggio più speciale di quanto potessi mai immaginare.” Con una chiusura affettuosa, ha detto addio al calcio, promettendo di affrontare il futuro con entusiasmo. La sua carriera, caratterizzata da successi e momenti indimenticabili, lasciarà un’eredità nel mondo del calcio che sarà ricordata con affetto.