Vanzina: "Bene sciopero a Hollywood, ma in Italia ci vorrebbe una rivoluzione"

“Gli sceneggiatori di Hollywood sono bravi, sono forti e sono compatti: hanno fatto sciopero, hanno resistito e hanno vinto. In Italia, gli sceneggiatori sono poco considerati, sottovalutati, sottopagati, sottostimati: altro che sciopero, qui ci vorrebbe la rivoluzione…”. Così lo sceneggiatore e regista Enrico Vanzina commenta alla AdnKronos la conclusione della protesta negli Usa, con la firma dell’accordo fra sceneggiatori, produttori e studios, mentre permane lo sciopero degli attori.

“Non ricordo a memoria d’uomo uno sciopero degli sceneggiatori italiani o dei registi italiani o degli attori italiani – osserva Vanzina – Credo che non sia proprio previsto dalla ‘forma mentis’ del nostro Paese, al contrario dello sciopero delle maestranze sindacalmente organizzate. Cinecittà è un pianeta completamente diverso da Hollywood e qui seguiamo quelle vicende come se assistessimo da spettatori a un film”.

Spiega Vanzina: “Negli Usa hanno fatto una battaglia importante e non si può che applaudire alla forza corporativa che hanno dimostrato di saper mettere in campo; da noi, la situazione vede un grande sfruttamento dei giovani e non ci sono garanzie per gli autori. Ancora oggi, il cinema italiano considera quello di sceneggiatore come un ruolo minore, mentre nel mondo è la forza propulsiva di un film”.

(di Enzo Bonaiuto)