VannDa torna a Parigi: il rap cambogiano conquista la Salle Pleyel

VannDa, uno dei pionieri del rap cambogiano, ha annunciato un atteso ritorno a Parigi con il suo primo concerto alla Salle Pleyel, in programma per il 1° dicembre 2025. Durante l’evento, VannDa si esibirà insieme ad altri quattro artisti cambogiani: Vanthan, Norith, YuuHai e Suzana.

Molti lo hanno noto durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024, mentre altri già conoscevano il suo talento. VannDa è associato alla Baramey Production, un’etichetta musicale ben nota in Cambogia e nel Sud-Est asiatico.

La scena musicale cambogiana sta guadagnando sempre più popolarità nella regione, ma rimane relativamente sconosciuta in Europa. Lo spettacolo del 1° dicembre rappresenta un’opportunità unica per il pubblico francese di esplorare questo stile musicale fresco e originale, e per gli artisti di farsi conoscere a livello internazionale. La Salle Pleyel ospiterà per la prima volta artisti cambogiani, creando un ponte culturale tra Parigi e Phnom Penh.

Per i fan di VannDa e per chi è curioso di scoprire la musica cambogiana contemporanea, l’appuntamento è fissato per il 1° dicembre 2025. I biglietti sono già in vendita.

