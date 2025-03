Vannacci vs. Forza Italia: La Controversia sul Divieto delle Auto a Benzina e l’Attacco a Tajani

Forza Italia ha attaccato Roberto Vannacci, accusandolo di aver diffuso una fake news riguardo al loro voto sul blocco delle auto a benzina e diesel. Il partito ha etichettato il generale come “bugiardo”, insinuando che stesse mentendo per ignoranza o malafede. L’accusa è giunta dopo che Vannacci aveva affermato che Forza Italia, nel 2022, aveva sostenuto il blocco delle auto e che nel 2025 avrebbe votato per revocare questa misura.

Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, ha risposto alle affermazioni di Vannacci, sottolineando che il partito aveva votato contro il divieto nel 2022, contrariamente a quanto sostenuto da Vannacci. Martusciello ha richiesto a Vannacci di rimuovere il post o di pubblicare una smentita, avvisandolo delle possibili conseguenze legali.

Dopo le minacce di azioni legali, Vannacci ha rapidamente rimosso il post, attribuendo l’errore a informazioni errate fornite dal suo staff. Ha dichiarato di assumersi la responsabilità, affermando che la sua affermazione era basata su un articolo de Il Fatto Quotidiano del 2022, che riportava erroneamente il voto di Forza Italia come favorevole al blocco delle auto a benzina.

Per concludere la questione, Vannacci ha lanciato una sottile critica, indicando che nel suo “mondo dritto” non ha difficoltà a riconoscere gli errori, in contrapposizione ad un “mondo al contrario” in cui questo sarebbe raro.