Vannacci: Vicesegretario della Lega, niente partito proprio

Roberto Vannacci sarà nominato vicesegretario della Lega durante il Consiglio federale previsto per giovedì 15 maggio. Questa nomina segna la conclusione di speculazioni su un suo possibile partito personale. Vannacci, generale dell’esercito ed eurodeputato, affiancherà i vice già in carica: Alberto Stefani, Claudio Durigon e Andrea Crippa.

Il Consiglio sarà il primo dopo il congresso che ha confermato Matteo Salvini alla guida del partito. Tra i temi trattati ci saranno anche l’organizzazione interna, il tesseramento e le elezioni amministrative. Tuttavia, l’attenzione sarà rivolta principalmente all’incarico di Vannacci.

Negli ultimi dodici mesi, Vannacci era stato associato all’idea di fondare un partito. Tuttavia, ha chiarito che il suo progetto “Mondo al Contrario” è un’iniziativa culturale, non politica. Con la sua nomina a vicesegretario, l’idea di una forza autonoma sembra definitivamente accantonata.

Salvini ha deciso di integrare Vannacci per rafforzare la sua leadership e neutralizzare possibili concorrenti interni. Questa scelta amplia l’appeal della Lega verso elettori interessati a temi identitari e di sicurezza. Vannacci è una figura controversa, in grado di mobilitare consenso, particolarmente in vista delle prossime elezioni.

Il Consiglio federale di giovedì ufficializzerà questa alleanza politica e simbolica, ponendo fine ai progetti individuali di Vannacci.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it