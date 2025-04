Vannacci sotto accusa: l’attacco a Lahbib e le polemiche sullo zaino di sopravvivenza dell’UE

Roberto Vannacci, un generale in pensione, ha espresso forti critiche nei confronti dell’Unione Europea, descrivendo le sue politiche come una “follia ideologica”. In un intervento provocatorio, ha affermato che l’Ue dovrebbe “solo sparire” a causa delle sue decisioni ritenute dannose per il benessere degli Stati membri. Vannacci ha messo in discussione la validità delle direttive europee in materia di immigrazione e integrazione, sostenendo che esse non tengano conto delle reali esigenze dei paesi europei.

In particolare, ha attaccato il concetto di “kit di sopravvivenza”, che si riferisce a strumenti e politiche messi in atto per facilitare l’integrazione degli immigrati. Secondo Vannacci, tali misure sono inefficaci e rappresentano un’imposizione culturale che non tiene conto delle tradizioni e dei valori delle popolazioni europee. Ha sottolineato come questo approccio possa portare a una perdita dell’identità culturale europea.

Un altro bersaglio delle sue critiche è stata Hadja Lahbib, la ministra belga dell’Integrazione e della Diversità. Vannacci l’ha accusata di promuovere politiche che favoriscono una visione distorta della società, in cui il multiculturalismo è elevato a valore assoluto. Secondo lui, questa visione è in contrasto con la necessità di garantire coesione sociale e sicurezza nei vari paesi europei.

Le affermazioni di Vannacci hanno suscitato reazioni contrastanti, con sostenitori che lodano la sua franchezza e detrattori che lo accusano di xenofobia e di alimentare divisioni. In un contesto politico europeo sempre più polarizzato, le sue dichiarazioni continuano a sollevare dibattiti appassionati.