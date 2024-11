Vannacci si esprime: Grillo supera Conte nella follia

Fedez, intervenuto ai microfoni di La Zanzara su Radio 24, ha commentato vari personaggi politici, tra cui Elly Schlein e Roberto Vannacci. Giuseppe Cruciani ha fatto notare che Fedez sembra più vicino a Vannacci, il quale ha ricevuto un apprezzamento dal cantante: “La Schlein non attecchisce, chi voterebbe la Schlein oggettivamente? Comunicare Vannacci è dieci spanne sopra”. Fedez ha messo in dubbio il futuro di Schlein, sottolineando che dal suo punto di vista, Vannacci si distingue notevolmente. Durante la trasmissione, Cruciani ha ricordato che Fedez aveva scritto una canzone per il Movimento 5 Stelle, ma il cantante ha chiarito: “Non era un inno, ma una canzone per un evento, poi si sono appropriati del concetto di inno”.

Quando gli è stato chiesto di scegliere tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, Fedez ha risposto: “Nessuno dei due, ma tra i due preferisco Grillo perché è matto, almeno ti fa divertire”. Ha poi aggiunto che non vota da tempo, dichiarando: “Non mi sento rappresentato da nessuno”. In un’altra parte della trasmissione, Cruciani ha chiesto a Fedez chi vorrebbe come ospite nel suo podcast, Pulp Podcast. Il cantante ha espresso il desiderio di avere Maurizio Gasparri come ospite, alludendo a un pregresso di discussioni vivaci tra loro: “Io e lui abbiamo un pregresso abbastanza importante, ce ne siamo dette di tutti i colori e sarebbe ora di un confronto pubblico”.

Cruciani ha colto l’occasione per chiamare Gasparri in diretta, avviando un siparietto che ha suscitato interesse. La possibilità di un incontro tra Fedez e Gasparri nel podcast è stata accolta positivamente, segnando un ulteriore passo nella carriera del cantante nel mondo del podcasting e dell’intrattenimento. Fedez ha quindi mostrato interesse per un dibattito costruttivo, evidenziando il suo desiderio di coinvolgere politici e personaggi pubblici in discussioni aperte e trasparenti.