Vannacci show al Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha assistito a un evento significativo noto come “Vannacci show”, che ha coinvolto i commissari dell’Unione Europea. Durante questo evento, i commissari UE sono rimasti in silenzio e imbarazzati.

Il video dell’evento, che ha fatto scalpore a Bruxelles, è stato condiviso e ha destato grande attenzione. L’evento in questione ha visto la partecipazione di Roberto Vannacci e ha avuto un impatto notevole sul Parlamento europeo.

Tuttavia, non ci sono dettagli aggiuntivi disponibili su cosa sia accaduto esattamente durante l’evento o su come i commissari UE abbiano reagito além del fatto che sono rimasti zitti e imbarazzati.

