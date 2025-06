Vannacci risponde a Leoni: ‘Sono lusingato’ per gli attacchi

Il generale Roberto Vannacci ha risposto alle dichiarazioni di Simone Leoni, il nuovo segretario dei giovani di Forza Italia, che lo aveva criticato. Vannacci, in un’intervista, ha affermato di sentirsi “lusingato” per le parole di Leoni. Leoni ha espresso preoccupazione per alcune posizioni di Vannacci, suggerendo che potrebbero non essere in linea con i valori del partito. La risposta del generale indica una certa apertura al dialogo, evidenziando il suo atteggiamento positivo nei confronti delle critiche ricevute.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it