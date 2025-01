Vannacci registra il marchio ‘Mondo al contrario’

Il logo ‘IL MONDO AL OIRARTNOC’, che include la parola ‘contrario’ leggibile da sinistra a destra, è stato depositato a fine novembre dal generale Roberto Vannacci, eurodeputato della Lega. Questo marchio è in maiuscolo su due righe e presenta un cerchio nero contornato di arancione. La registrazione del marchio è stata richiesta presso l’Euipo, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, e si prevede che l’approvazione arriverà entro marzo.

Il marchio è legato al titolo del suo best seller pubblicato nel 2023. Vannacci ha incluso nel documento di registrazione una serie di categorie merceologiche, come ‘Abbigliamento’, ‘Attrezzature sportive’, ‘Gestione di beni’, ‘Assistenza finanziaria’ e ‘Organizzazione di manifestazioni culturali di comunità’. Questo suggerisce l’intento di espandere il proprio marchio in vari settori, combinando economia e cultura.

In concomitanza con questa registrazione, il nuovo logo di Vannacci appare in un volantino che annuncia un’assemblea regionale del comitato ‘Mondo al contrario’, prevista per l’8 gennaio a Vietri sul mare, in provincia di Salerno. Durante l’assemblea, il generale Vannacci sarà presente, evidenziando la sua attiva partecipazione nella vita politica e sociale della regione.

La scelta del nome ‘Mondo al contrario’ sembra riflettere una visione critica e controcorrente della realtà, in linea con il contenuto del suo libro. Attraverso il suo marchio, Vannacci mira a costruire una propria identità pubblica e politica, distinguendosi nel panorama politico attuale. Il deposito del marchio non solo tutela la sua opera letteraria, ma rappresenta anche un passo strategico nel consolidamento della sua figura pubblica e della sua visione politica.

La registrazione di un marchio così significativo implica anche una strategia di branding per Vannacci, il quale cerca di unire il suo impegno politico e i suoi interessi commerciali sotto una stessa identità visuale. Il generale sta, quindi, creando un legame tra i suoi progetti culturali e le sue aspirazioni politiche, presentandosi come un leader innovativo e fuori dagli schemi.