Vannacci: ‘La Sinistra Confonde Numeri e Referendum’

Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, critica la sinistra italiana, invitando leader come Landini, Schlein, Bonaccini e Fratoianni a rivedere le proprie nozioni di base. In un’intervista all’AdnKronos, Vannacci sostiene che la differenza tra i voti del referendum e quelli delle elezioni politiche non può essere equiparata. Secondo lui, i risultati di un referendum non possono essere confrontati con quelli elettorali, poiché si vota per questioni diverse: un referendum riguarda una singola proposizione, mentre nelle elezioni si scelgono partiti, programmi e candidati.

Vannacci evidenzia anche un errore nei conteggi da parte della sinistra. Al referendum, i voti a favore sono stati 12.249.641, mentre il centrodestra ha ottenuto 12.305.014 voti nel 2022. Utilizzando la stessa logica, sostiene che sommando i voti contrari alla cittadinanza, espressi da oltre 4 milioni di italiani, si supererebbe il consenso ricevuto dal centrosinistra nelle ultime elezioni politiche.

Il vicesegretario conclude affermando di avere un po’ di “logica e raziocinio” e critica la sinistra per la sua incapacità di affrontare la realtà, paragonando il loro ragionamento a un errore da scuola elementare.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com