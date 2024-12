Vannacci e l’accusa di diffamazione, prosciolto “perché il fatto non sussiste”

Il generale Roberto Vannacci è stato prosciolto “perché il fatto non sussiste” da un giudice dell’udienza preliminare militare di Roma, Daniela Melchiorre. La sentenza è stata emessa oggi e il generale era accusato di diffamazione nei confronti di un militare a causa della pubblicazione del suo libro “Il mondo al contrario”. La Procura militare aveva inizialmente richiesto l’archiviazione del caso, ma il gip aveva deciso di procedere con un’imputazione coatta, portando il caso a giudizio.

Durante l’udienza, la procuratrice militare Antonella Masala ha nuovamente sostenuto la richiesta di proscioglimento dell’imputato, il quale era presente in aula. Il difensore del generale, avvocato Giorgio Carta, ha espresso grande soddisfazione per l’esito del processo, sottolineando che la sentenza conferma la posizione del suo assistito. Carta ha affermato che il libro di Vannacci non contiene espressioni offensive né incita all’odio o alla violenza, contrariamente a quanto sostenuto nelle denunce iniziali.

Con questa decisione, si chiude positivamente anche l’insieme di procedimenti penali militari avviati contro Vannacci, consentendogli di dedicarsi con maggiore serenità all’attività parlamentare, riservata a lui da oltre mezzo milione di elettori. La sentenza, quindi, rappresenta un passo significativo nella carriera del generale, che dopo la vicenda legale potrà concentrarsi nuovamente sul suo impegno politico.

Il caso ha suscitato interesse e dibattiti non solo nel contesto militare, ma anche nell’arena pubblica, dove le opinioni sul libro di Vannacci e sulle sue posizioni sono state molteplici. Con l’assoluzione, Vannacci può riprendere la sua attività politica senza gravami giudiziari, evidenziando l’importanza di proteggere la libertà di espressione, anche quando essa viene messa in discussione.

In sintesi, il proscioglimento di Vannacci è stato accolto positivamente dal suo legale e rappresenta un momento chiave per il generale, che potrebbe ora ripristinare la sua immagine e il ruolo politico dopo le accuse di diffamazione ricevute.