Vannacci e la X Mas: il video che scuote Taranto

Roberto Vannacci, eurodeputato e vicesegretario della Lega, è al centro di polemiche per un video-appello al voto a Taranto in cui ha evocato la X Mas, una formazione militare fascista. L’endorsement era rivolto al candidato sindaco Francesco Tacente, con Vannacci che ha chiesto di votare per Giuliano Neglia, della lista civica Prima Taranto. La frase controversa riguarda l’intenzione di “raddrizzare questo mondo sottosopra” scrivendo “Neglia” sulla scheda, facendo riferimento alla “decima”, termine che ha suscitato reazioni critiche.

Il video è diventato virale, scatenando un attacco del Partito Democratico di Taranto. La segretaria provinciale, Anna Filippetti, ha descritto i commenti di Vannacci come “sconcertanti” e un segnale pericoloso che banalizza la storia. Ha esortato a una risposta alle urne basata su valori civili e antifascisti.

Dal canto suo, Francesco Tacente ha preso le distanze dalle accuse, affermando che Taranto ha bisogno di risposte concrete anziché polemiche ideologiche. Ha dichiarato che nessun tentativo di associare il suo progetto a derive autoritarie è fondato, sottolineando i principi di legalità e rifiuto del fascismo come essenziali nel suo programma.

L’evocazione della X Mas richiede attenzione, in quanto è legata a un periodo storico segnato da crimini di guerra e violenze, continuando a destare preoccupazione nella politica italiana contemporanea.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it