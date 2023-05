VANEVER Boxer da uomo in cotone, boxer intrecciati, boxer da uomo in maglia, boxer da uomo, boxer scozzesi da uomo, biancheria intima da pugile, boxer da uomo, boxer da uomo in cotone, 3 confezioni

I boxer da uomo Vanever sono 3 confezioni di boxer in cotone pettinato, morbidi, traspiranti ipoallergenici. stile sciolto porta spazio e libertà ➤Caratteristiche

Tessuto: 100% cotone pregiato pettinato di alta qualità.

Comfort: vestibilità ampia con design a bottone e moschettoni.

Peso leggero: 0,25 kg, tessuto leggero e resistente per il massimo comfort, nessuna sensazione pesante.

Proprietà stoppino: proprietà traspiranti ti mantengono rilassato e asciutto.

Stampa: stampa attiva e tecnologia di tintura colori vivaci, non sbiadisce, non si rompe contro qualsiasi restringimento dopo il lavaggio. Taglia della vita

✔M➜ da 30″ a 33″

✔L➜ da 86,4 cm a 94 cm

✔XL➜ da 96,5 cm a 104,1 cm.

✔2XL➜114,3 cm a 114,3 cm.

✔ 3XL➜121,9 cm a 121,9 cm. Contenuto della confezione:

Confezione da 3 boxer da uomo ➤ Istruzioni per

①Lavaggio a secco

②Non candeggiare

Asciugare al sole o asciugare in asciugatrice a bassa temperatura.

④ Lavabile in lavatrice o a mano

Elastan e durevoli: slip da uomo in elastan con quattro cuciture e tessuto elasticizzato che permette un’elevata mobilità in qualsiasi direzione e attività per fornire supporto e comfort. L’elevata resistenza alla trazione lo rende forte, durevole e meno probabile che si strappi o strappi, mantiene la luminosità e la forma

100% Cotone

Chiusura: bottone

Lavabile solo a mano

Libertà e comfort: fascia elastica avvolta in cotone, la pelle non ha bisogno di entrare in contatto diretto con l’elastico, senza prurito, più comoda e bella. Rispetto alla biancheria intima stretta, alla bocca e al paragrafo, alla circonferenza delle gambe aumentata, al design rilassato, alla rottura delle gambe, alla vestibilità casual con chiusura a bottone, offre spazio libero. Adatto per la casa quotidiana, il sonno, la primavera, l’estate e l’autunno

Proprietà traspiranti: cintura performante e sistema di trasporto dell’umidità che allontana il sudore e si asciuga rapidamente, tecnologia antiodore che impedisce la crescita di microbi che causano odori

☑【Garanzia】: 12 mesi di garanzia del prodotto senza preoccupazioni, che garantisce un divertimento duraturo dei tuoi boxer da uomo. Vi promettiamo ogni biancheria intima di qualità e un servizio clienti cordiale

