Vanessa Scalera sfida Giorgia Meloni: la domanda alla premier

Vanessa Scalera è tornata in televisione con una nuova stagione di “Imma Tataranni”, mentre è attivamente coinvolta anche nel cinema. In un’intervista, ha risposto a una domanda della giornalista di La Repubblica riguardo a cosa chiederebbe alla premier Giorgia Meloni. Scalera ha sollevato questioni importanti, in particolare riguardo ai saluti fascisti, ritenuti da lei incompatibili con il ruolo istituzionale della Meloni. Si è detta colpita da come la Meloni possa convivere con tali segnali, esprimendo il suo disagio e chiedendo chiarimenti sull’argomento.

Parlando di politica, Scalera ha rivelato il suo passato politico a Latiano, dove frequentava la sezione del Partito Comunista. Ha sottolineato l’importanza dei diritti e il suo impegno con Sos Méditerranée, evidenziando la necessità di accoglienza per chi bussa alle porte dell’Europa. Scalera ha criticato l’attuale situazione politica, affermando che né la destra né la sinistra sono pronte ad affrontare le sfide contemporanee.

Nata il 5 aprile 1977 a Mesegne, Scalera ha trovato successo con “Imma Tataranni” dopo aver lavorato a lungo nel teatro. Ha collaborato con registi di fama come Marco Bellocchio e Nanni Moretti. Nel 2024 ha interpretato Cosima Serrano in “Qui non è Hollywood” e ha recitato nel film “Diamanti” di Ferzan Özpetek.

Riguardo alla questione femminile, ha evidenziato che le donne hanno ancora molta strada da fare in termini di stipendi e diritti. Ha concluso l’intervista affermando che la mancanza di figure femminili nelle cariche decisionali è evidente e inaccettabile.