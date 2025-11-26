Vanessa Redgrave premiata a Torino Film Festival

Il 43° Torino Film Festival (TFF) ha offerto un momento di cinema e di impegno civile accogliendo l’attrice britannica Vanessa Redgrave. La sua presenza alla 43° edizione del festival ha avuto un significato speciale, poiché Vanessa Redgrave è stata insignita del prestigioso Premio Fondazione CRT, un riconoscimento che ha celebrato non solo la sua carriera, ma anche il suo impegno costante.

Vanessa Redgrave ha dichiarato: “Sono molto felice di questo premio, ma le emozioni che proverò le potrò raccontare solo quando lo avrò tra le mani. Mi piace sempre molto lavorare accanto a Franco. E fatemi un piacere: non dite solo che mi ha diretto mio figlio, lui è prima di tutto un regista, poi è anche mio figlio”.

In occasione del festival, Vanessa Redgrave ha presentato il film “The Estate”, diretto da suo figlio Carlo Gabriel Nero. Il progetto ha un forte valore affettivo, poiché l’attrice recita accanto al marito Franco Nero. La storia segue la famiglia Wellsley, aristocratica e strozzata dai debiti, che rischia di perdere la loro dimora di campagna. Mentre tentano di evitare il tracollo, una serie di apparizioni soprannaturali sconvolge il già fragile equilibrio domestico, costringendo tutti a fare i conti con le ingiustizie sociali, economiche e morali che la loro classe ha contribuito a perpetuare.

Carlo Gabriel Nero, il regista, ha dichiarato: “Volevo creare un dramma familiare complesso e stratificato, con elementi thriller, che potesse risuonare ben oltre la sua ambientazione. Il fulcro della storia ha implicazioni universali, indipendentemente dal nostro background o status, ed è più di una semplice storia di una famiglia di aristocratici inglesi che cerca di salvare la propria casa ancestrale”.