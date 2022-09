Vanessa Porrea: ex volto di Uomini e Donne vittima di stalking

La maggior parte delle persone ricorderanno Vanessa Porrea per aver partecipato come concorrente a Uomini e Donne. Prima di fare il suo ingresso nel programma condotto da Maria De Filippi, la ragazza è stata vittima di stalking. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Ancora prima di apparire nel piccolo schermo, Vanessa Porrea era diventata l’ossesione di un’uomo. Il diretto interessato si chiama Pierpaolo Bossini, il quale avrebbe perseguitato l’ex concorrente di Uomini e Donne per ben tre anni. Secondo le accuse della donna, il tutto sarebbe avvenuto tra il 2016 e il 2019.

L’incubo della ragazza sarebbe durato tre anni. Stando alle sue dichiarazioni, il suo ex fidanzato avrebbe iniziato a tempestarla di messaggi quando è venuto a conoscenza della fine della precente relazione della donna. Inoltre, sempre secondo le accuse, Bossini avrebbe iniziato a preseguitarla con “reiterate condotte intrusive” nella sua vita privata.

L’ex concorrente del programma condotto da Maria De Filippi avrebbe esposto denuncia nell’anno 2019. Alla luce di questo il Tribunale di Teramo avrebbero emesso un divieto di avvicinamento nei confronti del 46enne bresciano. Tuttavia, a causa della pandemia da Covid-19, solo di recente è iniziato il processo presso il Tribunale di Teramo.

Vanessa Porrea, vittima di stalking, sarebbe entrata in uno stato di ansia e angoscia il quale limitava duramente la sua libertà e anche quella dei suoi due figli. Tuttavia, il divieto emesso dal Tribunale di Teramo non avrebbe dato nessun risultato in quanto è stato violato dallo stesso stalker. Alla luce di questo, è stato necessario ricorrere ad un mandato di arresto come aggravamento della misura cautelare. Attualmente, la donna è in attesa della prossima udienza la quale è stata fissata per il mese di novembre.