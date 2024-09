Vanessa Incontrada: La sua lotta contro un amore tossico “Era insopportabile”

Vanessa Incontrada, attrice e conduttrice spagnola, ha recentemente condiviso un doloroso capitolo della sua vita in un’intervista al settimanale F. Racconta di aver vissuto una relazione tossica che, pur essendo un “grande amore”, la stava annullando e privando della felicità. Incontrada descrive la costante presenza di incomprensioni e la mancanza di fiducia, elementi che la facevano sentire in uno stato di grande disagio. Con il tempo, ha compreso che quel rapporto non solo la stava ferendo, ma le impediva di realizzarsi pienamente.

La conduttrice ha trovato la forza di chiudere definitivamente con questa situazione. Ritiene che sia importante per le donne riconoscere l’istinto di “salvare” gli altri, ma sottolinea che non si può cambiare qualcuno. È essenziale, invece, rafforzare la propria autoconoscenza e mettere il benessere personale al primo posto. Oggi, Vanessa ha una forte consapevolezza di sé e dei propri valori, sentimenti che ha conquistato grazie a esperienze come quella di cui parla.

Attualmente felice della sua vita, è madre affezionata del figlio Isal e compagna dell’imprenditore Rossano Laurini. Sebbene la loro relazione abbia attraversato momenti difficili, tra cui una separazione, hanno trovato il modo di ripartire con una nuova consapevolezza. Vanessa osserva con ottimismo che anche se i “vasi rotti non tornano mai come prima”, nel loro caso le “crepe” non sono più visibili, a indicare una rinnovata armonia.

Oltre alla sua vita privata, Incontrada continua a lavorare nel mondo dello spettacolo. Attualmente è al timone delle serate di musica e spettacolo di Tim Music Award 2024, insieme a Carlo Conti. Inoltre, ha recentemente girato un nuovo film con Giorgio Panariello. La sua vita in Toscana, nella tranquilla località di Follonica, riflette un equilibrio tra la carriera e la dedizione alla famiglia. La storia di Vanessa Incontrada è una testimonianza di resilienza e crescita personale, che invita a riflettere sull’importanza di relazioni sane e sulla consapevolezza di sé.