Dopo l’addio di Ficarra e Picone, dietro al bancone di Striscia la Notizia è tornata la coppia storica formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti e adesso ci sono Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Per la prossima stagione Antonio Ricci ha pensato a delle novità. Pare infatti che alla conduzione del TG satirico ci saranno Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Personalmente mi pare un’ottima scelta, il comico napoletano piace al pubblico ed è perfetto per un programma come Striscia, Vanessa Incontrada è un’artista fin troppo sottovalutata che merita di tornare a condurre (magari in futuro anche uno show in prima serata).

“È noto ormai che in prossimità della stagione estiva al timone di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci, ci sia un cambio dei conduttori. – ha rivelato in esclusiva Fanpage – Infatti possiamo confermare che a condurre la trasmissione sarà, per la prima volta in questo ruolo, Alessandro Siani. Vengono, quindi, confermate le indiscrezioni di queste ultime ore che volevano l’attore napoletano in questa nuova veste. Accanto al comico, attualmente in ballo c’è il nome di Vanessa Incontrada. Per entrambi si tratterebbe della prima volta dietro al bancone della trasmissione. Insieme al comico partenopeo, in veste di conduttrice dovrebbe figurare anche Vanessa Incontrada. Il nome dell’attrice spagnola sarebbe, finora, quello che con più insistenza si è fatto strada tra le varie ipotesi circolate finora”.

Con un rinnovo dei contenuti Striscia potrebbe anche tornare ad essere leader nella sua fascia oraria.

Quanto siete gelosi da 1 a Cecilia Rodriguez? pic.twitter.com/1F8Ab5ZNew — Striscia la notizia (@Striscia) April 30, 2021

Oggi è la #GiornataMondialedellaRisata e vogliamo ringraziare i nostri conduttori che ogni sera cercano di strapparcene una 😅❤@m_hunziker pic.twitter.com/wepnu2rUB3 — Striscia la notizia (@Striscia) May 2, 2021

Vanessa Incontrada e il monologo sull’imperfezione e la bellezza.