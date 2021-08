Vanessa Incontrada sarà la nuova conduttrice di Striscia la Notizia insieme ad Alessandro Siani. La nuova coppia prenderà il posto di quella formata da Ficarra e Picone, che hanno annunciato il loro addio dopo ben 15 anni.

Quella di Striscia la Notizia sarà un’edizione totalmente rinnovata, dato che – oltre i due conduttori – cambieranno anche le Veline. Quelle nuove, che calcheranno il bancone dal prossimo 27 settembre, sono Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti, note ai più per aver partecipato entrambe ad Amici di Maria De Filippi.

Come sottolineato da TvBlog, nel 2011 (quindi ben 10 anni fa!) Vanessa Incontrada rilasciò a La Stampa un’intervista in cui se la prese con Antonio Ricci ed il ruolo delle Veline.

“Io non guardo la tv, sono anni che non l’accendo. Rispetto alla tv spagnola, che ha un lato gossipparo allucinante, in Italia usano le donne come oggetto in maniera spudorata. Qual è il senso delle due veline che ballano a Striscia la notizia? Antonio Ricci dice che è un modo di fare ironia. A me non sembra, sono due belle ragazze che fanno un ballettino, ma cosa vuol dire? I format sono sempre gli stessi e Striscia c’è anche in Spagna, però lì non vedi tutte queste ragazze, per il varietà c’è un conduttore e basta“.