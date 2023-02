Vanessa Incontrada al Sistina di Roma con 'Scusa sono in riunione…'

“Scusa, sono in riunione: ti posso richiamare?”. La frase oramai diventata quasi un ‘must’ nelle quotidiane conversazioni e la scusa principe per non rispondere al telefono, magari ricorrendo a un messaggio pre-scritto o pre-registrato con quel testo, è ora anche il titolo della commedia scritta da Gabriele Pignotta che vede come protagonisti, oltre allo stesso autore anche regista, Vanessa Incontrada con Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari e Nick Nicolosi, in scena fino a domenica al teatro Sistina di Roma a conclusione di un tour con oltre 120 alzate di sipario.

La vicenda, tra commedia degli equivoci e ritmi da vaudeville, ruota attorno a un gruppo di amici che si ritrova dopo il funerale di uno di loro, autore e regista televisivo. Ma, a loro insaputa, il luogo di ritrovo di trasformerà nel set di un reality show che metterà a serio rischio la loro amicizia e la convivenza stessa in quelle ore, tra persone che hanno vissuto inseguendo sempre il successo e la carriera, non sempre con risultati apprezzabili, con uno stato d’animo ancora diviso fra ambizioni coltivate e fallimenti dichiarati, autoreferenzialità ed egocentrismo ma anche bisogno di affetto e di rapporti interpersonali.

“In fondo – spiega il regista e autore Gabriele Pignotta – si tratta di persone portatrici sane di un fallimento sentimentale vissuto sui ritmi frenetici di un’esistenza ormai dipendente dalla tecnologia, che non lascia spazio a una normale e sana convivenza e condivisione. Ne escono tutti come adorabili perdenti, pieni di fragilità, di insicurezze, di stress, di nevrosi, di patologie più o meno complicate a livello psicologico. Ma, proprio per questa fragilità, adorabili nella loro imperfezione”.

(di Enzo Bonaiuto)