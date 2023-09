Vanessa Incontrada a Verissimo contro le fake news: "Ecco perché non rilascio più interviste"

Vanessa Incontrada oggi, 30 settembre 2023, ospite a Verissimo insieme ad Alessandro Siani con il quale conduce la nuova stagione di Striscia la notizia. La coppia nel salotto di Silvia Toffanin ha raccontato l’avventura al tg satirico definito da Vanessa come “una grande casa famiglia” (“ambiente famigliare” la corregge Siani) spiegando che il loro segreto del loro affiatamento risiede proprio nella sintonia che hanno acquisito nel tempo lontano e davanti le telecamere. Un rapporto che provoca la reazione di Claudio Bisio, previsto tra gli ospiti della puntata, che all’improvviso sbuca in studio e scherza: “Ho sentito che c’eravate anche voi, ma sono geloso”. E con Siani annuncia uno scoop: a Natale arriva il sequel di Benvenuti al sud, in cui sono protagonisti.

Vanessa Incontrada e la stampa

Nel corso dell’intervista Vanessa Incontrada ha parlato del suo rapporto con la stampa, scagliandosi contro le fake news e certa stampa che “si inventa cose”. Come quella riguardante un incidente stradale che l’avrebbe coinvolta: “È stato davvero pessimo. Mi dispiace che la gente possa credere a queste notizie. Spesso mi ferma per strada e me ne chiede conto. Non sanno che a volte non c’è nulla di vero, o che le mie parole vengono travisate”, ha detto la Incontrada che poi spiega proprio per questo, ultimamente, non rilascia più interviste scritte. “Preferisco parlare perché, più volte, ho visto che le mie parole sono state travisate e così non va bene e non mi piace. Scrivono frasi che non ho mai pronunciato e, poi, sono costretta a difendermi”.

Proprio per prendersi una pausa da tutti, Vanessa spiega che prima di tornare al lavoro “ho proprio staccato il telefono per 3 o 4 mesi, avevo bisogno di tornare ad una quotidianità che mi mancava tanto.