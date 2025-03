Vandalismo nel cantiere del museo Shoah, il commento di La Russa

Condanna unanime per gli atti vandalici avvenuti al cantiere del Museo della Shoah a Roma, dove la Digos sta indagando. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, descrive gli eventi come “fatti gravi e preoccupanti”, sottolineando che il cantiere è dedicato a un luogo di memoria per le sofferenze degli ebrei. Sulla scena sono stati trovati escrementi, una testa di maiale, scritte sui morti a Gaza e volantini pro Palestina, con escrementi posizionati sui lucchetti del cancello.

L’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha espresso il suo sdegno definendo queste azioni come indegne e un chiaro segno di un antisemitismo preoccupante. Ha sottolineato l’importanza della legge che ha portato all’istituzione e al finanziamento del museo della Shoah, essenziale per ricordare l’Olocausto e la civilizzazione.

Noemi di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, ha commentato l’accaduto affermando che si tratta di un atto che offende l’intera Italia, non solo la comunità ebraica. Ha dichiarato che combatteranno contro ogni forma di odio, riferendosi alla strumentalizzazione del popolo palestinese per esprimere risentimento.

Emanuele Fiano, segretario di Sinistra per Israele, ha evidenziato che si tratta di un ulteriore episodio di antisemitismo legato alla guerra in Medio Oriente. Infine, Carlo Calenda, leader di Azione, ha condannato l’atto come indegno, affermando che l’infango della memoria di sei milioni di morti è inaccettabile, nonostante le critiche a Netanyahu e le sue azioni a Gaza.