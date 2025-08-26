Vandalismo al centro di Salute mentale a Fidenza: il caso

Nella notte tra il 25 e il 26 agosto, si è verificato un atto di vandalismo nel centro di Salute mentale dell’Azienda Usl, situato in via Berenini a Fidenza. Alcuni individui non identificati sono entrati nella struttura, forzando porte e danneggiando serramenti, arredi e un distributore di bevande, oltre a rubare un tablet.

Silvia Orzi, direttore del distretto di Fidenza, ha confermato che all’ora dell’effrazione non erano presenti né utenti né professionisti, poiché il servizio è attivo solo durante il giorno. Dopo aver appreso dell’accaduto, è stata presentata denuncia e si sta collaborando con le forze dell’ordine, che hanno già effettuato un sopralluogo per far luce sull’incidente.

Nonostante il grave episodio, il centro di Salute mentale ha garantito, già nella giornata seguente, la continuazione delle attività sanitarie programmate, limitandosi a rinviare alcuni appuntamenti. A partire dal giorno successivo, la struttura ha ripreso la sua normale operatività.

Anselmo Campagna, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e commissario straordinario dell’Azienda Usl, ha definito l’episodio come “un atto spregevole” rivolto a un servizio che si occupa della salute delle persone più vulnerabili. Ha sottolineato che la sicurezza nei luoghi di cura è fondamentale e ha assicurato che sono in atto misure per aumentarne il livello in tutte le strutture provinciali, comprese le Case della salute e diversi poliambulatori.

Nei prossimi giorni, il sistema di allarme e video sorveglianza del centro di Salute mentale di Fidenza sarà potenziato, con interventi già programmati in fase di attivazione.