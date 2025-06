Vandali colpiscono la targa di Ultimo a San Basilio

La targa dedicata al cantante Ultimo, situata nel parco del quartiere romano di San Basilio, è stata vandalizzata. L’episodio è stato riportato dall’Adnkronos ed è avvenuto nel parco inaugurato lo scorso maggio, con la partecipazione del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

In risposta al vandalismo, Massimiliano Umberti, presidente del Municipio IV, e Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura di Roma Capitale, hanno espresso la loro profonda disapprovazione per l’atto. In una nota, hanno sottolineato che tali comportamenti danneggiano l’identità del quartiere e i suoi valori. Hanno inoltre assicurato che la targa e gli arredi del parco saranno prontamente ripristinati, ribadendo il loro sostegno a Ultimo e l’impegno a difendere la storia e la bellezza di San Basilio.

