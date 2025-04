Vance in India: Incontro con Modi sui Dazi mentre la Cina Riconsegna gli Aerei Boeing agli Stati Uniti

Le compagnie aeree cinesi hanno ripreso a rimandare aerei Boeing negli Stati Uniti, con un 737 Max atterrato sabato a Seattle. Secondo quanto riportato da Fox e citato da Reuters, questo rientro è avvenuto dopo che la Cina ha ordinato alle sue compagnie aeree di sospendere l’accettazione di nuove consegne di aerei Boeing. Questa decisione rientra nelle misure di ritorsione di Pechino contro i dazi statunitensi, che sono aumentati al 145% per i beni originari della Cina. Anche se inizialmente il governo cinese aveva imposto un divieto sulle nuove consegne, alcuni aerei sono stati richiamati. Infatti, tre 737 Max 8, che erano in preparazione presso il centro Boeing di Zhoushan per due compagnie aeree cinesi, sono stati richiamati negli Stati Uniti la scorsa settimana, come riportato dall’agenzia di notizie The Air Current. Questa situazione evidenzia le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, che continuano a influenzare le operazioni nel settore aeronautico.