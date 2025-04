Vance e la famiglia innamorati di Roma, cosa ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, è in visita a Roma con la moglie, Usha Vance, e i figli, per un incontro con la premier Giorgia Meloni. Durante il suo soggiorno, Vance ha elogiato la bellezza della capitale italiana. Indossando un completo blu scuro con cravatta coordinata, ha adottato un look istituzionale per il suo incontro a Palazzo Chigi con la Meloni, che si è presentata in un elegante doppiopetto rosa con pantaloni abbinati e camicia bianca.

I due leader si sono scambiati una stretta di mano sorridente, mentre i fotografi colpivano con i loro flash. Successivamente, hanno passato in rassegna un picchetto d’onore della Marina militare. Dopo l’esecuzione degli inni nazionali, Vance ha sottolineato l’importanza del loro incontro, affermando che sperava in “buone conversazioni” e di essere ispirato dalla bellezza della città. Ha condiviso che mentre percorreva le strade di Roma con la sua famiglia, era ansioso di trascorrere la Pasqua lì.

Vance ha descritto Roma come un luogo creato da persone che amano l’umanità e Dio, esprimendo come l’architettura e il panorama contribuirebbero ad elevare lo spirito umano. Il suo entusiasmo per la città e la sua storia è stato evidente, rivelando un forte apprezzamento per il legame tra le culture italiane e americane. La visita ha messo in luce non solo relazioni diplomatiche, ma anche uno scambio culturale arricchente, promuovendo ulteriormente i legami tra Italia e Stati Uniti.