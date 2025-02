VAN MORRISON: Nuovo Album ‘Remembering Now’

Il leggendario Van Morrison sta per tornare con il suo nuovo album “Remembering Now”, in uscita il 13 giugno. Questo rappresenta il suo primo progetto con musica originale dal 2022 e segue le recenti opere di cover. Il singolo di lancio, “Down To Joy”, è già presente nel film vincitore di Oscar “Belfast” e ora viene rilasciato come brano indipendente. Con questo album, Morrison riscopre le sue radici musicali, mescolando soul, jazz, blues, folk e country, mantenendo la sua identità inconfondibile.

“Remembering Now” offre canzoni che parlano d’amore e riflessioni sul passato, come nella title track e in “Stomping Ground”, che ricordano la giovinezza dell’artista in Irlanda. Il brano “When The Rains Came” trae ispirazione da “Brown Eyed Girl”. Il disco si apre con “Down To Joy”, un pezzo che richiama le radici soul e gospel di Morrison, arricchito da un arrangiamento in stile big band. La band che accompagna questo progetto è composta da musicisti a lui fedeli dal 2019.

Oltre ai collaboratori storici, l’album vanta la partecipazione di musicisti di eccezione, tra cui il Fews Ensemble per gli archi, mentre il noto paroliere Don Black contribuisce alle liriche. Morrison promette un viaggio emotivo nel suo nuovo lavoro, con rimandi a riflessioni personali e la tipica fusione di generi che caratterizza la sua carriera. La tracklist include brani come “If It Wasn’t For Ray”, “Love, Lover and Beloved” e “Colourblind”.