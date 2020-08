Tanti auguri George Ivan ‘Van’ Morrison, la voce ribelle dell’Irlanda del Nord. Andiamo a riascoltare le cinque migliori canzoni dell’artista.

George Ivan Morrison, noto come Van Morrison, è nato il 31 agosto del 1945 ed è senza dubbio l’icona della musica dell’Irlanda del Nord. Polistrumentista e compositore, Van Morrison ha ampliato gli orizzonti della musica irlandese introducendo nel suo repertorio alcuni generi provenienti dall’America nera come il jazz e il blues ma senza mai dimenticare la tradizione.

Le cinque migliori canzoni di Van Morrison

Con oltre quaranta dischi all’attivo, Morrison ha segnato decenni e generazioni. Il suo repertorio è ricco di grande successi che in qualche modo hanno anche condizionato il mondo della musica diventando delle vere e proprie pietre miliari. Andiamo a scoprire i diversi volti di Van Morrison riascoltando insieme le sue cinque migliori canzoni, quelle più rappresentative, quelle che ci regalano un quadro più o meno completo di uno dei più grandi artisti ancora in circolazione.

Van Morrison, Moondance

Con Moondace Morrison scopre le carte e decide di consacrarsi alla musica blues senza dimenticare per il jazz e un pizzico di soul che non guasta mai. Meno ermetica di altre canzoni dello stesso artista, Moondance strizza l’occhio al pubblico delle balere risultando ballabile e molto orecchiabile.

Van Morrison, Brown Eyed Girl

Il sound in questo caso è fortemente country, una di quelle canzoni da strimpellare in campagna, con una spiga in bocca. Chitarra protagonista, tastiere di sottofondo e un pizzico di armonica. Restano più impressi i cori del ritornello, ma il risultato è quello di una canzone audace, un must per gli amanti del genere (e per quelli della musica in generale).

Van Morrison, Someone Like You

E nella nostra selezione delle migliori canzoni di Van non poteva certo mancare una ballata-simbolo come la bellissima Someone Like You. L’artista sveste i panni del cow-boy dongiovanni e ci regala una delle canzoni più romantiche nella storia della musica. Leggendaria e indimenticabile nella sua semplicità.

Van Morrison, Gloria

Con Gloria andiamo alla scoperta di un altro volto di questo cantautore. Si sente la vena country, ma qui c’è del rock and roll allo stato puro. Siamo di fronte a una delle canzoni di maggior successo dell’artista e non è un caso: con questo brano ha fatto ballare migliaia di persone a caccia di quattro minuti di trasgressione.

Van Morrison, Marie’s Wedding

Chiudiamo la nostra selezione delle cinque migliori di canzoni di Van Morrison scavando nella storia e riportando in auge una perla preziosa, una canzone poco conosciuta che mette in mostra un Morrison alle prese con temi medievali che sanno fortemente della sua Irlanda. La sua collaborazione con i The Chieftans è una pagina di storia indelebile.

Van Morrison, la discografia

La discografia di George vanta ben quarantaquattro album, un numero che lo inserisce di diritto nella lista degli artisti più prolifici. La sua carriera inizia nel 1967 con Blowin’ Your Mind! e il grande successo arriva già tre anni più tardi in occasione del suo terzo disco, Moondance.

Negli anni Settanta pubblica nove dischi, una media impressionante di quasi uno ogni anno. Impossibile in questo caso non fare menzione di It’s Too Late to Stop Now (1974), il primo album live dell’artista che vince la diffidenza e decide di affidarsi alle nuove tecnologie per provare a fissare su nastro le emozioni e i suoni di un concerto.

Gli anni Ottanta si aprono invece con Common One, il primo di una nuova serie di nove dischi in dieci anni. A differenza di molti artisti emersi negli anni Sessanta, il nordirlandese continua a produrre dischi e a riscuotere un vasto successo anche nel corso degli anni Novanta e Duemila continuando a fare scuola e a portare avanti il rock and roll e la musica country di un tempo.

