Van der Sar in terapia intensiva per emorragia cerebrale

Edwin Van der Sar – 52enne ex portiere di Ajax, Juventus e Manchester United – ha subito un’emorragia cerebrale mentre era in vacanza a Spalato, in Croazia. A riportarlo è il quotidiano olandese Telegraaf, secondo il quale attualmente il 52enne, ex dirigente dei lancieri, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva e le sue condizioni sono stabili.

Van der Sar, cresciuto nell’Ajax, in carriera ha indossato la maglia della Juventus tra il 1999 e il 2001. Dopo la carriera da calciatore è diventato dirigente. Ha ricoperto la carica di direttore generale dell’Ajax prima di rassegnare le dimissioni a maggio, al termine della stagione in cui i biancorossi si sono piazzati tersi in campionato fallendo la qualificazione alla Champions League per la prima volta dal 2009.