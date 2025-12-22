Van der Poel vince a Hofstade

Mathieu Van der Poel ha conquistato il quarto successo stagionale e il 15° consecutivo nel ciclocross a Hofstade. Nella corsa belga, Wout Van Aert ha chiuso al secondo posto, confermando la sua crescita come rivale di Van der Poel. Tuttavia, l’attenzione è stata attirata anche da un gesto antisportivo da parte di uno spettatore, che ha soffiato il fumo di una sigaretta elettronica in faccia a Van der Poel mentre passava. Nonostante questo incidente, Van der Poel ha continuato a gareggiare e ha ottenuto la vittoria. Il gesto dello spettatore è stato condannato senza riserve. Van der Poel è un 7 volte iridato di specialità e continua a dimostrare la sua abilità nel ciclocross. La gara di Hofstade è stata la seconda stagionale per Wout Van Aert, che ha confermato la sua posizione di rivale per Van der Poel.