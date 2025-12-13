Van Der Poel torna nel ciclocross

Mathieu van der Poel tornerà a gareggiare nel ciclocross a Namur, in Belgio. Il campione dell’Alpecin-Deceuninck disputerà la prova di Coppa del mondo, il primo degli appuntamenti che lo porteranno al Mondiale del 1° febbraio a Hulst, in Olanda, per la caccia all’ottavo titolo iridato.

Van der Poel si è allenato al caldo della Spagna e ora è pronto a tornare a gareggiare dopo quasi tre mesi dall’ultimo impegno, i Mondiali di mountain bike. Ha dichiarato che la sua stagione è durata un po’ meno degli altri anni, quindi ha potuto riposarsi un po’ di più. Dopo quattro settimane di riposo, ha ripreso ad allenarsi in Belgio e poi si è trasferito in Spagna per continuare a lavorare e ricostruire gradualmente l’intensità.

Il programma di Van der Poel prevede 12 o 13 ciclocross, una serie piuttosto intensa. Ha scelto le gare che gli piacciono e ha considerato gli spostamenti da fare. Il Mondiale di Hulst è il suo obiettivo principale, ma non è l’obiettivo in sé, bensì la conseguenza diretta del suo impegno. Van der Poel ha ammesso di aver perso il ritmo della competizione e di non aver fatto molti allenamenti di cross specifici, solo due. Tuttavia, è pronto a tornare a gareggiare e spera di poter offrire un bello spettacolo al pubblico.