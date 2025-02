Marco Van Basten, ex attaccante olandese del Milan, è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra per migliorare la mobilità e alleviare il dolore cronico causato da traumi precedenti. L’operazione, eseguita dal famoso chirurgo olandese Niek Van Dijk presso la Casa di Cura San Rossore a Pisa, ha avuto esito positivo. Van Basten ha espresso soddisfazione subito dopo l’intervento, dichiarando di non avvertire dolore e di aver ricevuto rassicurazioni dal chirurgo riguardo il buon esito dell’operazione. Ha ringraziato il Prof. Van Dijk, suo ortopedico di fiducia, e ha sottolineato come la struttura fosse ben organizzata.

Nel suo racconto, Van Basten ha rivelato di aver affrontato problemi alla caviglia dal 1996, con diversi interventi negli anni successivi, incluso uno nel 2010. Ha consigliato di fare sport con moderazione, avvertendo che esagerare può portare a conseguenze negative. Il Prof. Van Dijk ha spiegato che l’intervento, una artrolisi, ha comportato la rimozione di speroni e frammenti staccati, migliorando significativamente la capacità di movimento della caviglia.

Con una carriera caratterizzata da operazioni a importanti atleti, il Prof. Van Dijk è riconosciuto a livello internazionale per il suo approccio nella chirurgia della caviglia. La Casa di Cura San Rossore, che ha operato diversi sportivi di alto profilo, continua a essere un centro di eccellenza nella medicina e chirurgia, mantenendo una reputazione consolidata dal 1960.