Vamos A Bailar: La Cover Estiva che Accende il Dibattito

Mario Luzzatto Fegiz, sul Corriere della Sera, ha definito “Vamos A Bailar (Nay Nay Na)” una cover estiva di Paola & Chiara, realizzata dalle cantanti tedesche Maria Linda e Alisha, come un brano capace di “accendere l’estate”. Per il critico, il pezzo presenta un’accattivante combinazione di beat coinvolgenti e voci armoniose, evocando atmosfere vacanziere. Finora, né Paola né Chiara hanno commentato questa nuova versione, ma Chiara aveva precedentemente evidenziato il significato profondo della canzone originale, collegandola a un periodo di cambiamento nella loro vita.

Attualmente, Paola è impegnata nella promozione del suo singolo “Red Flag” in collaborazione con Fabio Rovazzi ed è stata riconfermata come giudice per il secondo anno consecutivo di “X Factor Italia”, affiancata da Jake La Furia, Achille Lauro e Francesco Gabbani. Riguardo al futuro del duo, Paola ha dichiarato che la loro reunion durerà finché lo desiderano, pur continuando a seguire progetti individuali.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it