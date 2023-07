Vamos a bailar con Tiziano Ferro e Gabry Ponte

Paola & Chiara pubblicano una nuova versione della loro famosa Vamos a bailar con l’amico Tiziano Ferro e Gabry Ponte.

Paola & Chiara non si fermano più. Nell’anno della loro straordinaria reunion, le due sorelle Iezzi non solo hanno regalato ai fan un ritorno sul palco di Sanremo, un nuovo album e un ritorno anche in tour, con tanti concerti in giro per l’Italia, ma hanno anche voluto regalare anche un’altra straordinaria sorpresa a tutti i loro aficionados: stanno per tornare in radio con una delle loro hit più apprezzate in assoluto, Vamos a bailar. E lo faranno in una nuova versione con la compagnia di due grandissimi nomi della musica italiana.

Paola & Chiara lanciano la nuova versione di Vamos a bailar

Le due sorelle Iezzi non vogliono più smettere di regalare sorprese a tutti gli appassionati della loro musica. Questa che sta per arrivare, però, è forse una delle più gradite in assoluto: una nuova versione di Vamos a bailar, canzone che ci ha fatto ballare per anni e anni durante l’estate (e non solo).

Paola e Chiara

Si tratta della stessa versione presente nel loro album Per sempre, con la collaborazione di Gabry Ponte, lo storico deejay degli Eiffel 65, altro simbolo e icona degli anni Novanta e dei primi anni Duemila. A sorpresa, però, a loro si aggregherà anche un altro grande amico del duo di sorelle più amato della musica italiana: Tiziano Ferro.

Tiziano Ferro canta Vamos a bailar

Pubblicato originariamente nel 2000, Vamos a bailar è uno dei brani più amati del loro repertorio, sempre presente all’interno delle scalette dei loro concerti. Dopo il successo di Furore, di Mare caos e a distanza di poche settimane dalla partecipazione in Lambada dei Boomdabash, le due sorelle Iezzi sono dunque pronte ad ‘aggredire’ ancora una volta le radio italiane con un grande cavallo di battaglia, accompagnate da un artista che di hit radiofoniche se ne intende, Tiziano Ferro.

Non resta dunque che iniziare il conto alla rovescia: il brano è infatti in arrivo nelle radio il prossimo 12 luglio 2023. Di seguito il visual della versione presente nel nuovo album, con il solo Gabry Ponte: