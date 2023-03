Valve annuncia Counter-Strike 2, sarà gratis

Counter-Strike 2 è finalmente realtà: Valve ha annunciato su Twitter che il primo test di gioco per l’attesissimo sequel è già live per alcuni beta tester, e viene definito come un aggiornamento totale a meccaniche, grafica e contenuti di Counter Strike: GO. Il gioco completo uscirà in estate, e sarà free to play. Counter-Strike 2 è basato sul motore di Valve Source 2, e avrà un aspetto del tutto nuovo con effetti migliorati e audio ridisegnato da zero. Valve spiega che i primi beta tester verranno scelti casualmente tra i giocatori di Counter-Strike, in base a parametri come le abilità o la quantità di tempo giocato nelle ultime settimane. La mappa presente nel test sarà solamente una, Dust II, in modalità Deathmatch, e l’unica piattaforma interessata al momento è Windows, con macOS e Linux che seguiranno a breve. Tutti gli elementi raccolti nel test rimarranno al giocatore quando scaricherà il gioco completo.