Valutazioni di idoneità dei candidati nelle diocesi svizzere

Durante una fase pilota che si è svolta da aprile a fine 2025, sono state effettuate 72 valutazioni di idoneità in tutte le diocesi svizzere, con 60 test in tedesco, 6 in francese e 6 in italiano. Le autorità ecclesiastiche segnalano che i candidati hanno generalmente accolto positivamente questi test, considerandoli professionali e corretti. Tuttavia, molti li hanno trovati impegnativi e, in alcuni casi, molto faticosi. In base alle raccomandazioni degli esperti, i responsabili competenti hanno deciso di non proseguire la collaborazione con alcuni valutati, anche se non sono state fornite cifre specifiche.