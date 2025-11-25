12.2 C
Valtellina si prepara per le Olimpiadi Invernali

La provincia di Sondrio si sta preparando per le Olimpiadi Invernali, un evento che attirerà milioni di telespettatori e proietterà l’intera Valtellina sulla scena internazionale. La stagione bianca è partita con il piede giusto grazie alle recenti nevicate su tutti i comprensori.

Il calendario delle aperture conferma l’ottimismo: la Valchiavenna inaugura la stagione il 28 novembre, Livigno apre gli impianti il 29 novembre, seguita da Valmalenco e Aprica. Il 5 dicembre toccherà a Bormio, Santa Caterina Valfurva e Cima Piazzi-San Colombano, mentre Pescegallo aprirà il 6 dicembre.

Il quadro economico generale del territorio resta solido, con la provincia di Sondrio che ha registrato la crescita più alta della Lombardia. Tuttavia, il nodo delle infrastrutture stradali e ferroviarie resta un limite strutturale. Il Consiglio generale dell’Unione Commercio e Turismo ha affrontato anche il futuro del commercio locale, con un’indagine che conferma l’impatto dei negozi di prossimità sui centri urbani.

La provincia di Sondrio offre oltre 50mila posti letto e registra più di 4 milioni di presenze turistiche all’anno. Il 7 febbraio ospiterà la gara simbolo dei Giochi, la discesa libera maschile sulla Stelvio di Bormio. L’Unione Commercio e Turismo registra una crescita costante, con oltre 3300 associati, e aprirà due nuove strutture: l’Ufficio territoriale di Tirano e la società “Olonio Servizi alle Imprese Srl” a Dubino.

