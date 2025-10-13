Valtellina: segreti, sapori e panorami da scoprire

La Valtellina, con i suoi boschi silenziosi, chiese e castelli, offre un viaggio tra vie acciottolate, borghi affascinanti e terme fumanti. Questa regione è un vero e proprio scrigno di meraviglie alpine, paesaggi mozzafiato e tradizioni culinarie uniche. La sua gastronomia, con la bresaola in primo piano, ha recentemente portato la Valtellina a essere riconosciuta dal GIST come la migliore destinazione enogastronomica d’Italia.

Il Travel Food Award, assegnato in occasione del TTG Travel Experience di Rimini, premia luoghi che valorizzano il turismo enogastronomico di qualità. Paola Dolzanelli, coordinatrice del Consorzio Tutela Bresaola, ha ritirato il premio per il progetto “Valtellina Nascosta”, un’app dedicata al turismo sostenibile che esplora 18 mete meno conosciute. Queste mete non solo promuovono la bresaola, ma raccontano anche storie di sostenibilità e produzione responsabile.

Durante la cerimonia, Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo, ha elogiato la Valtellina, sottolineando come la sua cucina e natura si integrino in un’armonia perfetta. Ha citato piatti tradizionali come i pizzoccheri e la polenta taragna, oltre ai celebri vini della regione, come lo Sforzato e il Valtellina Superiore.

La web app “Valtellina Nascosta” offre un itinerario tra luoghi segreti, come il tempietto di San Fedelino e le Trincee della Guerra Bianca. La Valtellina non è solo un paradiso gastronomico, ma si sta anche preparando per i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina nel 2026, con Livigno e Bormio che ospiteranno eventi di sci alpino, compresa la nuova disciplina dello sci alpinismo.