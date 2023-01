Valtellina, sciatore si schianta contro cannone sparaneve: morto

Un ragazzo di 29 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un cannone sparaneve in Valtellina, sulla pista Magnolta Inferiore, ad Aprica in provincia di Sondrio. L’incidente è avvenuto attorno alle 14. Sul posto, oltre alla polizia e ai soccorritori della ski area, sono intervenuti due ambulanze e l’elisoccorso, che ha trasportato il giovane all’ospedale Morelli di Sondrio.

Per il 29enne, stando a quanto riferisce ‘prima LaValtellina,’ non ci sarebbe stato nulla da fare: il giovane è morto poco dopo il ricovero. Il 29enne sarebbe originario di La Spezia e stava trascorrendo in Valtellina le vacanze dell’Epifania.