Valtellina protagonista: sport e turismo verso le Olimpiadi

Valtellina protagonista: sport e turismo verso le Olimpiadi

La Valtellina sta intensificando gli sforzi per promuovere il turismo, puntando su importanti eventi fieristici. Questi eventi la posizionano come una meta ideale in vista delle Olimpiadi invernali.

Da ottobre a dicembre, l’Apf Valtellina sarà presente a manifestazioni di rilevo sia in Italia che all’estero. Partecipando alla Ttg Travel Experience di Rimini, al World Travel Market di Londra, al nuovo Milano Mountain Show e all’immancabile Artigiano in Fiera, la Valtellina mira a presentarsi agli operatori del settore, mostrando le sue attrattive e i servizi offerti ai turisti.

