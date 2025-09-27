Valtellina protagonista alle Olimpiadi degli over 50

Alle Olimpiadi 50 & più, gli atleti valtellinesi si sono distinti per i loro risultati, ottenendo numerose medaglie e piazzamenti significativi. L’evento, giunto alla sua 31esima edizione, si è svolto a Castellaneta Marina. Durante la cerimonia inaugurale, il campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino ha acceso il braciere, aggiungendo un tocco speciale alla manifestazione.

La delegazione della Valtellina ha chiuso al decimo posto nella classifica per province, raccogliendo un totale di 9 medaglie d’oro, 4 argenti e 5 bronzi. Tra i protagonisti, Mirella Trotti di Delebio ha brillato con 4 ori (marcia, maratona, ciclismo e nuoto stile rana) e un bronzo (nuoto stile libero), conquistando anche la coppa riservata alla prima assoluta nella categoria B (54-59 anni).

Un altro atleta di rilievo è Paola Pini di Sondalo, che ha vinto 3 ori nella categoria A (50-54 anni) in maratona, ciclismo e nuoto (stile libero), oltre a un argento nel nuoto (stile rana). Remo Martinoli, presidente di 50 & più Sondrio, ha ottenuto un terzo posto nella maratona nella categoria E (74-79 anni).

Luciano Rech di Delebio ha conquistato tre medaglie nella categoria D (69-74 anni): un argento nella marcia, un argento nel nuoto (stile rana) e un bronzo nel ciclismo. Antonio De Rossi di Andalo Valtellino ha trionfato con l’oro nella maratona e nella prova ciclistica, sempre nella categoria D. Infine, Giovanna Schenatti di Chiesa in Valmalenco ha portato a casa un argento nella marcia e un bronzo nella maratona nella categoria G (85 anni e oltre). Italo Patriarca di Ardenno ha vinto un bronzo nella gara riservata ai marciatori, sempre nella categoria G.