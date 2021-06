E’ stata trovata morta la ragazzina di 16 anni scomparsa da ieri a Valsamoggia. Il corpo di Chiara Gualzetti era in via Abbazia, si era allontanata ieri a Monteveglio dove viveva. Sul posto i carabinieri, non si eslude alcuna ipotesi sulle cause del decesso.

Le prime ricerche non avevano dato esito negativo e in mattinata il sindaco Daniele Ruscigno aveva lanciato un appello tramite la sua pagina Facebook. Anche il padre della giovane aveva chiesto aiuto per trovare volontari. Decine e decine i messaggi di risposta, con i concittadini disponibili a dividersi in squadre per setacciare la zona.

La ragazza, quando ieri mattina è uscita di casa, indossava maglietta e pantaloncini neri. “La prime ricerche hanno dato esito negativo e le autorità che hanno in gestione il caso stanno attivando la seconda fase di ricerca, coinvolgendo tutte le risorse operative, attraverso un coordinamento permanente in loco”, aveva scritto il primo cittadino prima che arrivasse la notizia del ritrovamento del cadavere. Il padre Vincenzo, invece, sempre tramite Facebook chideva “disponibilità ai volontari per un primo turno a partire dalle 15”, indicando “un’area ricerca piuttosto scosceso nel parco dell’Abbazia”. Lì dove, intorno alle 17 del pomeriggio, è stato effettivamente trovato il corpo senza vita della giovane.